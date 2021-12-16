وزير خارجية السعودية: نتعاون وننسق مع مصر في كافة الملفات

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجميس، إن المملكة تجمعها مع مصر علاقات قوية وراسخة، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق مع مصر في كافة الملفات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في القاهرة لوزيري الخارجية المصري سامح شكري والسعودي فيصل بن فرحان في القاهرة.

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وأضاف بن فرحان بالقول: "نشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، فيما شدد شكري بالقول: "أكدنا في اجتماعنا على أهمية إجراء الانتتخابات الليبية دون تأخير"، مؤكداً أن "استقرار ليبيا أمر ضروري".

وعن إيران، قال وزير الخارجية السعودي: "أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي". وأضاف: "لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني باستثناء الأربعة الذين أعلن عنهم سابقا ونحن منفتحون لاستمرار الحوار".

من جهته، قال وزير الخارجية المصري إن "علاقة خاصة واستراتيجية تربطنا مع السعودية"، مشدداً بالقول: "نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة".



سامح شكري وفيصل بن فرحان سامح شكري وفيصل بن فرحان

وكان وزير الخارجية المصري، ‎سامح شكري استقبل، الخميس، وزير الخارجية السعودي، الأمير ‎فيصل بن فرحان، بمقر وزارة الخارجية، تمهيدًا لانعقاد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية المُلحة ومواقف البلدين إزاء كل ما يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما بحثا سبل مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في إطار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين.