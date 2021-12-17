انتقدت مصر ودولة خليجية.. إغلاق موقع فضائية إخوانية بتركيا

تطورات جديدة شهدتها فضائيات ومنصات الإخوان الإعلامية التي تبث من إسطنبول بعد مخالفتها للتعليمات التركية بوقف أي إساءة أو انتقاد لمصر ودول الخليج تمهيدا للتقارب معها.

وأعلن أيمن نور، مالك فضائية "الشرق" الموالية للإخوان، والتي تبث من إسطنبول بتركيا، إغلاق موقعها على الإنترنت بشكل مفاجئ، متهما ما وصفهم بـ"مجهولين وشركات قرصنة" بالتورط في إغلاق الموقع واختراق هاتفه الشخصي.

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وأُغلق موقع القناة على الإنترنت تماما ظهر أمس الخميس، دون توضيح أسباب، لكن مصادر أكدت أن الإغلاق تم من جانب السلطات التركية التي حذرت نور من توجيه أي انتقادات لمصر والمسؤولين المصريين، انطلاقا من أراضيها.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن السلطات التركية شددت على نور ومسؤولي القناة بعدم نشر أي أخبار تسيء لمصر ودول الخليج، مطالبة إياه بمسح فيديوهات وأخبار على الموقع كانت تتضمن انتقادات لمصر وبعض دول الخليج، مضيفة أن نور تباطأ في تنفيذ التعليمات وبعدها فوجئ باختراق هاتفه الشخصي والذي ينتهي بأرقام 0004 وهاتف مذيع إخواني آخر وإغلاق الموقع.

وقالت المصادر إن السلطات التركية، وبعد احتفاء مذيعي الإخوان برحيل زميلهم معتز مطر إلى لندن، والإعلان عن عودته لنشاطه الإعلامي مجددا من هناك، والاحتفاء كذلك بالتسريب المزور للإخواني الهارب عبدالله الشريف والذي كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل تزويره وفبركته من جانب محتالين هددتهم بإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل وتقييد إقامتهم وتجميد أنشطتهم نهائيا في حالة تكرار الأمر، أشارت إلى أن المذيع الإخواني محمد ناصر لم يلتزم بالتعليمات التركية ويقوم حاليا بكتابة تدوينات مسيئة لمصر والنظام المصري على حساب جديد على موقع "تويتر" معروف بين أوساط عناصر الإخوان بدلا من حسابه الموثق.

وفي سياق متصل، أجبرت السلطات التركية فضائية "الشرق" الإخوانية على حذف فيديو من منصتها على "يويتوب" لحلقة من برنامج "مساء القاهرة" والذي يقدمه المذيع الإخواني سيد توكل بعد تضمنها انتقادات لإحدى الدول الخليجية.

وكانت جماعة الإخوان قد قررت إعادة نشاطها الإعلامي المعارض لمصر من فضائيات تبث من العاصمة البريطانية لندن، بعد قرار السلطات التركية وقف تلك الأنشطة من أراضيها.

وتقرر أن يبدأ المذيع الإخواني معتز مطر بث برنامجه من لندن بداية الشهر المقبل، كما سيقوم الإعلامي محمد ناصر بإعادة بث برنامجه من لندن أيضا، وقد يلحق بهما الفنان الهارب هشام عبدالله وآخرون ممن طالبتهم بوقف أنشطتهم الإعلامية.

وأعلن معتز مطر عودته للإعلام مجددا، حيث بث فيديو على صفحته على موقع "تويتر" أعلن فيه أنه سيعود لنشاطه الإعلامي، بعد غياب بسبب التعليمات التركية التي طالبته بوقف برنامجه على قناة "الشرق"، وعدم بث أي برامج تنتقد مصر والحكومة المصرية من منصاته على مواقع التواصل من إسطنبول.

وقبل شهور، جمدت السلطات التركية نشاط معتز مطر وعدد من مذيعي الإخوان، وهم محمد ناصر وحمزة زوبع وهشام عبدالله، وطالبتهم بعدم مهاجمة النظام المصري من أراضيها سواء من خلال القنوات أو مواقع التواصل.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستتخذ خطوات للتقارب مع مصر، على غرار الخطوات المتخذة مع الإمارات، وأكد أن بلاده ستكون في وضع يسمح لها بتعيين سفير في مصر في غضون فترة زمنية معينة.

وعقدت لقاءات بين وفدين من الخارجية المصرية والتركية، ومباحثات وصفت بالاستكشافية، لحل الخلافات العالقة وبحث إمكانية التقارب وتطبيع العلاقات بين البلدين.