مصرع وإصابة العشرات في تصادم مروع بأسوان جنوب مصر

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في تصادم مروع بطريق أبو سمبل بمدينة أسوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب مصادر طبية "للعربية.نت" فإن حصيلة الضحايا بلغت 6 قتلى و44 مصاباً، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.





مادة اعلانية

وتلقى مدير أمن أسوان بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق أبوسمبل بالقرب من الكيلو 85، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودفعت السلطات بالعشرات من سيارات الإسعاف لموقع الحادث حيث قامت بنقل الجثث والمصابين للمستشفيات .

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.