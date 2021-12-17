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مصرع وإصابة العشرات في تصادم مروع بأسوان جنوب مصر

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صورة من الحادث

مصرع وإصابة العشرات في تصادم مروع بأسوان جنوب مصر

حسب مصادر طبية "للعربية.نت " فإن حصيلة الضحايا بلغت 6 قتلى و44 مصاباً، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي

القاهرة - العربية.نت 

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لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في تصادم مروع بطريق أبو سمبل بمدينة أسوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب مصادر طبية "للعربية.نت" فإن حصيلة الضحايا بلغت 6 قتلى و44 مصاباً، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.

2 صور

وتلقى مدير أمن أسوان بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق أبوسمبل بالقرب من الكيلو 85، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودفعت السلطات بالعشرات من سيارات الإسعاف لموقع الحادث حيث قامت بنقل الجثث والمصابين للمستشفيات .

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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