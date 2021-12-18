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مصر.. تسجيل أول 3 حالات بالمتحور أوميكرون

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كورونا أوميكرون تعبيرية 2
تعبيرية
أوميكرون

مصر.. تسجيل أول 3 حالات بالمتحور أوميكرون

نتائج اختبار التسلسل الجيني تظهر وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أعلنت وزارة الصحة المصرية رصد 3 حالات من متحور أوميكرون في البلاد.

وقالت إنها وبرصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور ، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

أوميكرون
أوميكرون

وذكرت أنه ووفقا لنظام الترصد، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، مضيفة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، وأنه لم يتم كتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

وذكرت أنه ونتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مصر بمنافذ دخول البلاد بكافة المطارات والموانئ، لمواجهة واكتشاف فيروس كورونا والمتحورات الجديدة، فقد تم منع دخول عدد من الوافدين إلى مصر بمطار القاهرة بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا وإعادتهم إلى دولهم.

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وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 910 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 43 حالة.

وأعلن المتحدث خروج 700 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 310749 حتى اليوم.

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