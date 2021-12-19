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إسرائيل تتمسك بربط صفقة الأسرى بإعادة الإعمار

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من دخول الوفد المصري لغزة
صور من زيارات الوفد المصري لقطاع غزة
مصادر للعربية

إسرائيل تتمسك بربط صفقة الأسرى بإعادة الإعمار

الانتهاء من المرحلة الأولى بإزالة 85 ألف متر مكعب من الركام والحطام

القاهرة-أشرف عبد الحميد

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أفادت مصادر العربية بأن وفدا أمنيا مصريا التقى مسؤولين إسرائيليين أمس، مؤكدة أن وفد القاهرة تسلم ورقة من الجانب الإسرائيلي حول ملف الأسرى وإعادة إعمار غزة.

وأضافت أن إسرائيل تتمسك بربط صفقة الأسرى بإعادة الإعمار وتتحفظ على مطالب حماس.

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بحث التهدئة

إلى هذا، وصل وفد مصري إلى قطاع غزة لبحث التهدئة والمرحلة الثانية لخطة إعمار القطاع التي أطلقتها القاهرة. ومن المقرر أن يتفقد سير المشاريع التي تقوم بها الشركات المصرية.

وكانت اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قد أطلقت مساء الاثنين الماضي، المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار. وأعلنت أن الفرق الهندسية المصرية تعمل على إعادة إعمار المناطق المدمرة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى انتهت بإزالة 85 ألف متر مكعب من الركام والحطام.

المرحلة الثانية من الإعمار

فيما أشارت إلى أن المرحلة الثانية تشمل إطلاق ستة مشاريع منها تطوير الواجهة البحرية لكورنيش غزة وإنشاء تجمعات سكنية وهي دار مصر 1 في مدينة الزهراء ودار مصر 2 في جباليا، ودار مصر 3 في بيت لاهيا

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن في مايو الماضي تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الضربات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

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