شاهد ثلوجاً وطقساً عاصفاً في مصر.. تعطيل دراسة وإغلاق موانئ

تعرضت محافظات مصر لموجة من الطقس السيئ، اليوم الاثنين، أدت لتعطيل الدراسة في عدة محافظات وإغلاق الطرق والموانئ.

وشهدت محافظة الإسكندرية شمال البلاد تساقطاً كثيفاً للثلوج غطى شوارع المدينة، فيما تعرضت محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والشرقية والقليوبية لهطول أمطار غزيرة.

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ودفعت السلطات بمئات السيارات والمعدات لشفط المياه من الشوارع وازالة الثلوج، وحذرت المواطنين من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

إلى ذلك قررت الحكومة تعطيل الدراسة في عدة محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية ومطروح حرصاً على الطلاب.







في سياق متصل أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز الهيئة العامة لميناءي الإسكندرية والدخيلة ولحين تحسن الأحوال الجوية. وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري، نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 21 عقدة.