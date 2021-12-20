.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد ثلوجاً وطقساً عاصفاً في مصر.. تعطيل دراسة وإغلاق موانئ

  • الخط

شاهد ثلوجاً وطقساً عاصفاً في مصر.. تعطيل دراسة وإغلاق موانئ

القاهرة - أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

تعرضت محافظات مصر لموجة من الطقس السيئ، اليوم الاثنين، أدت لتعطيل الدراسة في عدة محافظات وإغلاق الطرق والموانئ.

وشهدت محافظة الإسكندرية شمال البلاد تساقطاً كثيفاً للثلوج غطى شوارع المدينة، فيما تعرضت محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والشرقية والقليوبية لهطول أمطار غزيرة.

كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات مصر كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات

ودفعت السلطات بمئات السيارات والمعدات لشفط المياه من الشوارع وازالة الثلوج، وحذرت المواطنين من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

إلى ذلك قررت الحكومة تعطيل الدراسة في عدة محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية ومطروح حرصاً على الطلاب.

3 صور

في سياق متصل أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز الهيئة العامة لميناءي الإسكندرية والدخيلة ولحين تحسن الأحوال الجوية. وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري، نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 21 عقدة.

3 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
مودرنا تطرح جرعة معززة من لقاح كورونا لمواجهة متحور أوميكرون مودرنا تطرح جرعة معززة من لقاح كورونا لمواجهة متحور أوميكرون
الأكثر قراءة
فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية
كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات
رحيل رحيل "الشمري".. تفاصيل مؤلمة يرويها شقيق المصاب الثاني
مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع
صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل
صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء
قبل أن تذهب
خطوة من البرلمان الليبي قد تنقذ العملية الانتخابية.. فما هي؟
خطوة من البرلمان الليبي قد تنقذ العملية الانتخابية.. فما هي؟
اكتشف المزيد