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شاهد.. الشمس تتعامد على معبد الكرنك في مشهد مهيب

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لحظات تعامد الشمس

شاهد.. الشمس تتعامد على معبد الكرنك في مشهد مهيب

معابد الكرنك حظيت اليوم بإقبال كبير من الزائرين من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الذين حرصوا على مشاهدة وتسجيل هذا الحدث الفريد

القاهرة - ريم الششتاوي

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شهدت معابد الكرنك، صباح الثلاثاء، تعامد الشمس على المحور الرئيسي لها، وهو الحدث الذي يوافق بداية فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر من كل عام، حيث تشرق الشمس بطريقة تدريجية حتى التعامد.

وأوضح مصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك وطريق الكباش، أن معابد الكرنك حظيت اليوم بإقبال كبير من الزائرين من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الذين حرصوا على مشاهدة وتسجيل هذا الحدث الفريد والتقاط العديد من الصور التذكارية.

5 صور

وقد نظمت محافظة الأقصر احتفالية بهذه المناسبة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، حضرها محافظ الأقصر، ومدير أمن الأقصر، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وشهدت الاحتفالية فعاليات عدة مثل فقرات من الفنون الشعبية، وحملة الورود والأعلام من فرق الكشافة والموسيقى المصاحبة للاحتفال.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاحتفالية شارك فيها شركة مصر للصوت والضوء ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة بالأقصر، وغيرها من الجهات المعنية.

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ظاهرة فريدة

وأشار الصغير إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تعد من الظواهر الفريدة التي تبرز نبوغ المصري القديم وتقدمه في علوم الفلك والعمارة والهندسة، حيث حرص على إقامة المحور الرئيسي لمعابد الكرنك والذي يمتد من الغرب بداية من الصرح الأول حتى الصرح السادس في شرق المعابد مرورا بقدس الأقداس والبوابة الشرقية. واستغرق بناء هذا المحور أكثر من ألف عام، وهو ما يبرز مدى تفوق المصري القديم عبر العصور.

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