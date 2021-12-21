جريمة بشعة بمصر.. شاب يهشم رأس والده بشاكوش

جريمة بشعة شهدتها محافظة الجيزة في مصر، بقيام شاب بتهشيم رأس والده وقتله والهرب سريعاً من الشقة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة رجل مقتول في إحدى الشقق السكنية، وأسرعت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وعثرت على جثة موظف داخل شقته.

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وبتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال الجيران وشهود العيان، وقيام الأجهزة بالتأكد من المترددين على القتيل، أشارت التحريات إلى أن الشقة استأجرها القتيل للسكن بها بسبب عمله بمنطقة أوسيم، للإقامة بها لقربها من عمله وسكنه وحيداً بها.

كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة السكنية التي شهدت جريمة القتل لجمع الأدلة، ومعاينة مسرح الجريمة، في محاولة للتوصل لهوية الجاني، وإعداد تقرير شامل لتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وكشفت التحريات أن ابن المجني عليه هو من ارتكب الجريمة، حيث اعتدى على والده بـ"شاكوش" وهشم رأسه بسبب خلافات أسرية بينهما، وفر هارباً من الشقة، وتولت النيابة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وضبط أداة الجريمة، وبمواجهته اعترف بقتل والده، وتم تحرير محضر بالواقعة.