مصر: إنتاج دواء ميرك لعلاج كورونا خلال 45 يوماً

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إنه سيتم إنتاج دواء "ميرك" لعلاج مصابي كورونا في مصر خلال 45 يوما، مضيفا أن دواء علاج كورونا يؤخذ عن طريق الفم، ولا يوجد أي أعراض خطيرة ولا يحتاج المريض إلى زيارة المستشفى، وسيتم تعميمه بالصيدليات.



دواء ميرك لعلاج كورونا

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية بإحدى الفضائيات المصرية، أن دواء "ميرك" في مراحله النهائية في هيئة الدواء، وسوف يتم إنتاجه بمصر، ويعمل على الإصابات البسيطة، ويحتاج إلى مزيد من الدراسة الإكلينيكية، لافتا إلى أن الموجة الرابعة لمصابي كورونا لم تصل إلى مرحلة الثبات حتى الآن، وبعد انخفاض الأعداد سنصل إلى انتهاء الموجة.

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وتابع بالقول إن هناك استنفارا في المراكز الصحية والمطارات لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين، مضيفا أن الدولة تتابع الموقف الوبائي عالمياً، والوضع الصحي بشأن كورونا في مصر مطمئن، مؤكدا أن العلاج لا يغني عن التطعيم أو الوقاية من كورونا، ولكن يحد من الأعراض والمضاعفات.

وأوضح قائلاً: "إننا قاربنا على 50 مليون جرعة أولى في مصر، والجرعة الثانية في زيادة، وهناك جرعات متوفرة للمواطنين، والصحة أرسلت للمواطنين أخذ الجرعة التعزيزية لتنشيط الجهاز المناعي".