4 مواليد كل دقيقة.. الكشف عن معدل زيادة السكان في مصر

كشف رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن آخر إحصائية كشفت أن عدد سكان البلاد يزيد بمعدل مولود جديد كل 15 ثانية.

وقال خالد ماهر، إنه بحسب الإحصائية، فإن 4 أطفال يولدون كل دقيقة، و254 طفلا كل ساعة، و6096 طفلا كل يوم، و42,672 طفلا كل أسبوع، و182,880 طفلا كل شهر، و2,225,040 طفلا كل سنة.

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وأضاف المسؤول أن نسبة المرأة المعيلة في مصر وصلت إلى 18.2%، وهناك امرأة معيلة تتمركز في الريف والوجه القبلي بنسبة 25.6%، وفي الوجه البحري تصل النسبة إلى 29%.

وذكر أن إنفاق الأسرة على المسكن وصل إلى نسبة 19.2%، لافتا إلى أن إنفاق الأسرة على الطعام والشراب وصل إلى 31.1%.

وتابع أن الأسرة تنفق على التعليم 5.7%، والصحة والخدمات والرعاية الصحية تنفق الأسرة 10%، وفي الترفيه تنفق الأسرة 2.3%، مضيفا أن الأولوية الأولى للأسر المصرية هي للطعام والشراب، ويليها المسكن ثم الخدمات الصحية ويليها التعليم وفي النهاية الترفيه.