أول صور لجبن الطلاء في مصر.. باسم "جميد بلدي المنسف"

حصلت" العربية.نت " على أول صور لجبن الطلاء الذي كانت ينتجه مصنع غير مرخص في مصر وضبطته السلطات في واقعة صادمة، هزت الرأي العام المصري.

وكشفت الصور وجود الجبن بعبوات بلاستيكية وعليها تاريخ إنتاج في ديسمبر الجاري ومدون عليها "جميد بلدي"، وهو مخصص لعمل "المناسف"، ومكون من ألبان الأغنام.

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كما كتبت إدارة المصنع على العبوات أنها صالحة لمدة عامين، وذلك على غير الحقيقة، رغم أنها مصنعة من مواد منتهية الصلاحية وبها ملح فاسد، ومادة دايتون التي تستخدم في طلاء الجدران وذلك لزيادة سمك الجبن.

تهريب للخارج عبر ليبيا

هذا وكانت المعلومات قد كشفت أن المصنع المقام في قرية "سماليج" التابعة لمدينة تلا بمحافظة المنوفية كان ينتج نوعا من الجبن يسمى "جميد بلدي" من ألبان الماعز المجففة لإعادة استخدامه في إعداد المناسف ويتم تهريبه للخارج عبر ليبيا.

وتبين أن مالك المصنع والعاملين كانوا يقومون بإضافة مكسبات طعم "منتهية الصلاحية" مخلوطة بمعجون ودهانات حوائط من نوع "دايتون "وملح فاسد، وخلال المداهمة تم ضبط 40 ألفا و500 قطعة غير صالحة بإجمالي 14 طنا، و5 أكياس من معجون الجدران، إضافة إلى 198 كيس جبن.

هذا وأمرت النيابة العامة بحبس 2 من المتهمين احتياطيا لاتهامهما بالغش في إنتاج الجُبن وإدارة منشأة غير مرخصة لتصنيعه.

جبن متعفن

وقالت النيابة إنها تلقت بلاغًا من نائب رئيس المكتب المركزي لمراقبة الأغذية بمركز تلا في شبين الكوم بعثوره ولجنة من المكتب وإدارة التموين على كميات وأوزان كبيرة من الجُبن المتعفن غير صالح للاستهلاك الآدمي بمصنعٍ غير مرخص لإنتاجه، تنبعث منها رائحة مادة طلاء الجدران.

وأضافت أنه تبين لمراقبي اللجنة خلط تلك المادة مع مكونات الجُبن، وأنّ المدير المسؤول عن المصنع فرّ هاربًا أثناء مواجهته.

وفي التحقيقات قال المتهم المسؤول عن إدارة المصنع إنه يقوم بخلط مكونات الجُبن بمواد كيميائية مما يستخدم في الطلاء لزيادة كثافتها وسُمكها.

فيما أكدت تحريات الشرطة أنّ العاملين في المصنع ليسوا على علم بالجريمة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بإدارة منشأة صناعية بغير ترخيص، والغش في إنتاج الجُبن وإعداده للبيع، وحيازة سلع بقصد الاتجار بها غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها.

وأمرت النيابة بحبس اثنين من المتهمين وهما مالك المنشأة ومُورد الألبان إليها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين