شهيد شهامة جديد.. دافع عن صديقته فسقط قتيلاً بين ذراعيها

في واقعة هزت مصر، تكثف أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، جهودها لضبط المتهم بقتل شاب بمنطقة الطالبية فجر الخميس، بعدما دافع الضحية عن صديقته.

في التفاصيل، تلقت مباحث غرب الجيزة إشارة من مستشفى قصر العيني باستقباله شابا يبلغ من العمر 21 سنة جثة هامدة إثر تلقيه طعنة نافذة في القلب، وفق ما أوردت مواقع إخبارية مصرية.

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وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء وقوف الضحية مع صديقته بالطريق العام، فوجئ بالمتهم "23 سنة" يعاكسها بألفاظ خارجة فنهره "اللي بتقوله دا عيب".

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها المتهم طعنة نافذة في القلب فسقط بين يدي صديقته التي أطلقت صرخات استغاثة بالمارة، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.