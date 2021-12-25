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تفاصيل فيديو هز مصر.. أب يقيد ابنه بسلاسل حديدية!

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يقيد ابنه بالجنازير

تفاصيل فيديو هز مصر.. أب يقيد ابنه بسلاسل حديدية!

دبي - العربية.نت

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية شمال مصر القبض على عامل قيّد طفله بالجنازير وحبسه لمنعه من الذهاب لوالدته بعد طلاقهما وتنازلها عن حضانته، وذلك عقب انتشار فيديو للطفل على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يزحف في الشارع وهو مقيد بالجنازير.

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في التفاصيل، رصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي ‏لطفل يزحف وهو مقيد بجنزير من قدميه، مطالباً المتابعين بإنقاذه.

بالفحص، تبين أن الطفل يدعى محمود السيد، 7 سنوات، ومقيم ‏لدى والده بشارع صلاح الدين بندر طلخا، وبسؤال الطفل قرر بأن والده هو من قيّده لمنعه من ‏الذهاب لوالدته‎.‎

بعد القبض على والد الطفل، اعترف بأنه قام بتقييد نجله بجنزير من قدميه لمنعه من الذهاب لوالدته، حيث قام ‏بالانفصال عنها منذ 3 سنوات، مؤكداً أن والدة الطفل تنازلت عن حضانته منذ حوالي 8 أشهر ‏تقريبا، وأن الطفل مقيم بمنزل والدته "جدة الطفل".

وقال: "بالأمس طلب الطفل الذهاب لوالدته فرفضت، ‏وقمت بتقييده بجنزير من قدميه خشية هروبه ولكن الطفل غافل جدته وخرج من المنزل وهو مقيد وتوجه لوالدته، إلا ‏أنه لم يجدها لقيامها بتغيير محل إقامتها من شارع العراقي إلى شارع العناية ببندر طلخا فتوجه ‏إلى منزل جدته لوالدته، التي قامت باستدعاء والده لاستلامه، وأن الطفل حاليا متواجد معي"‎.‎

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ‏لمتابعة التحقيقات.‏

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