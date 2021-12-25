مصر: هجمات الحوثيين تهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة

دانت مصر، اليوم السبت، الهجوم "الإرهابي الخسيس" الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان في السعودية جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.

إلى هذا، قالت الخارجية المصرية في بيان إن هذه الهجمات "الإرهابية الدنيئة" تمثل "انتهاكا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار في المنطقة".

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وأكد البيان موقف القاهرة "الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين".

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان أمس الجمعة، فيما أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إصابة 7 مدنيين.

كما أشار إلى تضرر محلين تجاريين و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.