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مقتل مصري ودفنه داخل شقة بإيطاليا.. جريمة غامضة

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(رويترز)أفراد من الشرطة الإيطالية في روما يوم 25 أبريل
أفراد من الشرطة الإيطالية في روما (أرشيفية - رويترز)

مقتل مصري ودفنه داخل شقة بإيطاليا.. جريمة غامضة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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عثرت السلطات الإيطالية على جثة لمواطن مصري مدفونة داخل شقة في أحد أحياء العاصمة روما.

فقد أوضحت السلطات أن الجثة مقيدة القدمين واليدين، وبها أثار خنق وتعرضت للقتل قبل أيام.

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وكشف اثنان من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا لـ" العربية.نت" أن المواطن القتيل يدعى جلال محمد عماد أبو المعتوه من مواليد العام 1973 بمحافظة الغربية شمال القاهرة، ويقيم مع شقيقه واثنين اخرين في شقة في شارع جورج موراندي في ضاحية تور سابينزا بروما.

كما، أضافوا أن المواطن اختفى منذ 12 ديسمبر الجاري، حتى عثرت السلطات على جثته، داخل شقة بالقرب من الشقة التي كان يقيم فيها.

إلى ذلك، كشفت التحريات أن القتيل تعرض للخنق قبل وفاته، لكن السلطات طلبت تشريح جثته لبيان سبب الوفاة.

وقال شاب آخر من أبناء الجالية إن القتيل كان يتمتع بأخلاق حسنة وسمعة طيبة ولاتوجد عداوات بينه وبين أحد، مشيراً إلى أنه متزوج ولديه 3 أبناء وتقيم زوجته وأبنائه في مصر.

وكانت السلطات الإيطالية قد عثرت ايضا في سبتمبر الماضي، على جثة شاب مصري يدعى إسلام عيد الطباخ 30 عاماً وينحدر من مدينة تلا في محافظة المنوفية، أمام مزرعة قرب مدينة لوديوقد، فيما طلبت القاهرة تحقيقاً رسمياً، مشيرة إلى وجود شبهة جنائية.

كذلك، وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في ميلانو، بمتابعة عودة جثمان الشاب ومتابعة كذلك مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

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