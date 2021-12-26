هذه هدية السيسي للمصريين في العام الجديد

أعلن وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، عن هدية مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين المصريين تتعلق بالسكك الحديدية، مع بداية العام الجديد.

وقال الوزير، إنه "تم التخطيط لتوريد ورفع كفاءة الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية بتكلفة 53 مليار جنيه، وتطوير نظم الإشارات بتكلفة 50 مليار جنيه، وتطوير البنية الأساسية بتكلفة 105 مليارات جنيه، وتطوير الورش بتكلفة 15 مليار جنيه، بإجمالي تكلفة تبلغ 225 مليار جنيه، منها 100 مليار جنيه لمشروعات الصعيد وحدها".

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وقال وزير النقل المصري خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، بحضور الرئيس المصري السبت، أنه "تم التعاقد على توريد 260 جرار (عربة قاطرة) جديد، مع إعادة تأهيل 172 جرار بتكلفة إجمالية نحو 13 مليار جنيه".

وأشار كامل الوزير إلى أنه "تم التعاقد على توريد 1300 عربة قطار جديدة ورفع كفاءة وتجديد 1313 عربة بتكلفة إجمالية نحو 19 مليار جنيه"، موضحا أنه "سيتم الاحتفال برفع آخر عربة قطار قديمة كهدية الرئيس السيسي للمواطنين من محطة أسوان"، مشددا على أنه "اعتبارا من بداية العام القادم ستكون جميع عربات قطارات السكة الحديد جديدة في جميع الخطوط، وسيتم رفع آخر عربة قديمة من القطارات نهاية الشهر الجاري".