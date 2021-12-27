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لص طريف.. غلبه النعاس فغط بنوم عميق بفراش صاحب المنزل

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لص-ينام-أثناء-عملية-السرقة
تعبيرية

لص طريف.. غلبه النعاس فغط بنوم عميق بفراش صاحب المنزل

أحيل المتهم للنيابة التي حددت تهمته بالشروع في السرقة بدلاً من السرقة

القاهرة - العربية نت

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واقعة سرقة طريفة حدثت في مصر، حيث تمكن أصحاب منزل بشارع التلفزيون وسط مدينة الأقصر جنوب البلاد من ضبط لص داخل منزلهم أثناء نومه داخل إحدى الحجرات، بعد أن غلبه النعاس أثناء السرقة.

وقام الأهالي بالإمساك باللص وسلموه لقوات الأمن التي حررت محضرا له وأحالته للنيابة.

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وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغا بتمكن صاحب عقار سكني من ضبط لص يبلغ من العمر 30 عاما، نائما في فراشه بعد أن غلبه النوم أثناء قيامه بالسرقة.

وتبين أن اللص يدعى ع. م وتسلل للمنزل منتصف الليل وغلبه النعاس خلال قيامه بالسرقة فخلد للنوم في إحدى الحجرات حتى وصل صاحب المنزل واكتشف وجوده فسلمه بمساعدة الأهالي للشرطة.

وأحيل المتهم للنيابة التي حددت تهمته بالشروع في السرقة بدلا من السرقة، وقررت إخلاء سبيله.

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