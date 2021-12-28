بعد فيديو صادم.. ضبط لص سحل سيدة وفتاتين لسرقه هاتف

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط لص سحل سيدة وفتاتين لسرقة هاتف وكشف جريمته مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة واثار صدمة.

وكشفت الداخلية المصرية ملابسات الفيديو وقالت إن اللص سرق هاتف فتاة و أثناء محاولتها وصديقتها اللحاق به وإيقافه قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

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وذكرت أنه بالفحص أمكن تحديد المجنى عليهن وهن طالبتان ، مقيمتان بدائرة القسم "إحداهما مصابة بسحجات" - وربة منزل مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمة بالظهر.

وتابعت الداخلية أنه وباستكمال جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير هروب المتهم وأمكن تحديد مكانه حيث يقيم بمنطقة المعصرة، مضيفة أنه وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول لدى سائق يقيم بمنطقة المعصرة.

تم ضبط المتهم الاخر واحالة الاثنين إلى النيابة .

لحظة قيام لص بمحاولة خطف هاتف محمول

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت فيديو متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يرصد لحظة قيام لص بمحاولة خطف هاتف محمول من طالبتين أثناء سيرهما بإحدى الشوارع بمدينة حلوان جنوب القاهرة .

وكشف الفيديو واقعة السرقة والسحل بالتفصيل حيث خطف اللص الذي كان يقود دراجة نارية الهاتف من فتاة كانت تسير بأحد الشوارع وخلال محاولته الفرار اشتبكت حقيبة الفتاة فى الدراجة النارية وقام اللص بسحلها وصديقتها.

وكشف الفيديو محاولة سيدة التصدى لإنقاذ الفتاتين والإمساك باللص ولكنه سحلها هى الأخرى، وتمكن من الفرار .