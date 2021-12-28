حكومة مصر تتدخل.. صاحبة فيديو "ضرب الزوج" تتحدث

روت المصرية، مريم عاطف، صاحبة فيديو البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والسب، واستغاثت بحكومة مصر لإنقاذها تفاصيل ما حدث.

وقالت في مقابلة مع "العربية.نت" إنها اضطرت لبث مشكلتها على فيسبوك، بعدما ضاقت بها السبل، خاصة أن زوجها يهددها ويسيء إليها بالضرب المبرح، ولا تجد من يساندها ويقف بجوارها.

مادة اعلانية

وأضافت أنها طلبت منه الانفصال والابتعاد لسوء معاملته لها واعتدائه الدائم عليها بالضرب وحبسها في شقتها ومحاولة حرمانها من ابنها.

كما تابعت الزوجة الثلاثينية أنها أنجبت 4 أطفال من زوجها، أكبرهم يبلغ من العمر 9 سنوات والصغرى 3سنوات وتزوجت منذ 10سنوات لم تجد في هذه الفترة سوى الذل والمهانة والضرب لها ولأولادها، مشيرة إلى أنها تحملت من أجل أولادها وعلى أمل أن يغير زوجها من سلوكه لكن دون جدوى.

طلبت الانفصال

وذكرت أنها طلبت منه الانفصال حرصا على أطفالها، لكنه رفض ذلك وهو ما زاد من غضبه ودفعه للانتقام منها بالضرب المبرح، ومنعها من الخروج من المنزل لشراء احتياجاتها واحتياجات أبنائها.

أما عن تفاصيل واقعة الفيديو الذي بثته واستجابت له السلطات، قالت إنها اضطرت للخروج من المنزل عقب خروجه لشراء احتياجات أبنائها وفور أن شاهدها في الشارع وصعودها الشقة انهال عليها بالضرب المبرح، وأصابها بسحجات وكدمات كبيرة في كافة أنحاء جسدها، مضيفة أن الجميع شاهد ما تتعرض له ولم يتدخل لإنقاذها خشيه التعرض لبطشه.

محاضر في الشرطة

وأضافت أنها حررت محاضر ضد زوجها بينهم محضران تتهمه فيهما بالاعتداء بالضرب والسب، وآخر لحضانة ابنها الصغير وتدخلت المحافظة واستجابت وقررت مساعدتها لحل مشكلتها.

وكان محافظ بني سويف في صعيد مصر قد كلف وحدة شؤون المرأة بمرافقة الزوجة في قسم الشرطة والنيابة، حتى تتسلم ابنها الصغير الذي كان والده قد انتزعه منها وهو ما أشعرها بالأمان.

وكلف المحافظ، المسؤولين بالمحافظة بلقاء السيدة وبحث حالتها على الطبيعة للوقوف على ملابسات وتفاصيل الموضوع، وتقديم المساعدة لها في إطار القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.