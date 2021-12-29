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ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

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رشوان توفيق

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

دبي - العربية.نت

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لم تتوقف ابنة الفنان رشوان توفيق عن إقامة الدعاوى القضائية ضد والدها، حيث تنظر دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، دعوى بطلان عقد بيع الفنان الكبير فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

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في التفاصيل، أقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.

وقالت "آية" في دعواها رقم 3484 لسنة 2021 مختصمة والدها وشقيقتها "هبة" إن تمتلك قطعة أرض مساحتها 699 مترًا من جهاز تنمية 6 أكتوبر وبنت عليها فيلا.

كما أضافت أنها حررت لوالدها رشوان توفيق توكيلًا رسميًا شاملًا، تبين أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلا عنها للمعلن إليها الثانية مقابل 5 ملايين جنيه وتوقيعه على العقد بصفته طرفا أول دون علمها.

يذكر أن آية رشوان توفيق أقامت دعويين أخريين ضد والدها؛ الأولى: تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له بجلسة 1 يناير، أمَّا الثانية فتطالب ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

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