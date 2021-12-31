مصر .. إخلاء سبيل ابنة القرضاوي في قضية تمويل الإرهاب

أخلت السلطات القضائية المصرية اليوم الجمعة، سبيل علا القرضاوي ابنة الداعية القطري الجنسية المصري الأصل يوسف القرضاوي على ذمة التحقيقات في قضية تمويل الإرهاب.

ووفق ما أفاد أحمد أبو العلا ماضي محامي ابنة القرضاوي فإن علا القرضاوي وصلت منزلها بعد ظهر اليوم الجمعة عقب إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها.

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وكانت علا القرضاوي قد خضعت للتحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والقضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها من داخل محبسها.

ووفق ما كشفته مصادر قضائية لـ"العربية.نت" سابقا فإن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بناء على محضر تحريات الأمن الوطني، كشفت قيام ابنة القرضاوي بالمشاركة في تنفيذ مخطط أعدته جماعة الإخوان لتمويل جماعات العنف داخل مصر، وإنشاء مسارات جديدة للتدفقات النقدية القادمة من الخارج بطرق غير شرعية، لتمويل التحركات الخاصة بعناصر العنف التابعة لجماعة الإخوان، وتمويل عملياتهم.

وكشفت التحقيقات وجود قوائم مالية يتم جمعها من أعضاء المكاتب الإدارية للإخوان على مستوى المحافظات، وتتولى الدعم المباشر لعناصر الجماعة وتمويل تسليحهم، مضيفة أن ابنة القرضاوي كانت تتلقى تكليفات مباشرة بالقوائم المالية، وأرقام الحسابات البنكية غير المعروفة لعدد كبير من قيادات الجماعة.

وأفادت التحريات الأمنية أن ابنة القرضاوي كانت تتواصل مع أعضاء اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان، والمحبوسين على ذمة قضايا أخرى، وكانوا يتولون بالتعاون معها نقل التكليفات الخارجية إلى المكاتب الإدارية للإخوان، وتوصيل طلباتهم لقادة الجماعة في الخارج بخصوص الدعم المالي لعناصرهم في مصر.

ووجهت النيابة لابنة القرضاوي اتهامات باستغلال علاقاتها في السجن لتمويل الإرهاب، وتزويد جماعة الإخوان بتمويل من دول خارجية، للإنفاق على أنشطتها وعملياتها الإرهابية، وإمداد العناصر والخلايا التابعة للجماعة بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات.

وألقت السلطات القبض على علا القرضاوي وزوجها حسام خلف القيادي في حزب الوسط، في العام 2017 أثناء تواجدهما في أحد المنتجعات السياحية المصرية.