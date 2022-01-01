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وفاة أول معيد مصري من مرضى ضمور العضلات

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رحيل معيد مصري من مرضى ضمور العضلات
المعيد المصري الراحل

وفاة أول معيد مصري من مرضى ضمور العضلات

المعيد الشاب رحل بعد 3 أشهر من تعيينه في كلية الحقوق بجامعة الزقازيق

القاهرة - العربية.نت 

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غيّب الموت، اليوم السبت، المعيد الشاب محمد عمر، بعد معاناته من الضمور العضلي، وكان يعمل بكلية الحقوق جامعة الزقازيق شرق البلاد.

وجاءت وفاة المعيد الشاب بعد صراع مع المرض، وعقب 3 أشهر من تعيينه بكليته.

ولد المعيد الراحل بقرية المجفف التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وأصيب بمرض ضمور العضلات، ولكنه تغلب على مرضه وواصل دراسته في كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وكان من أوائل دفعة 2020.

المعيد الراحل
  • المعيد الراحل
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المعيد الراحل
المعيد الراحل

وصدر للراحل قرار رسمي بتعيينه معيدا بالكلية، ليكون أول معيد في جامعات مصر من مرضى ضمور العضلات.

والتقى الشاب الراحل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فى مؤتمر شباب الجامعات قبل عامين، وكرمه الرئيس لتفوقه وكفاحه.

وكانت الطفلة ليال أحمد العزب، المصابة بضمور العضلات الشوكي، والتي تلقت الحقنة الأغلى في العالم، من خلال مبادرة السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات، قد توفيت في سبتمبر الماضي.

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وفي يونيو الماضي أعلن الرئيس المصري السيسي أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة، والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل.

وقال الرئيس المصري إن هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير من الدولة، بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر نتيحة مرض أطفالهم، مشيرا إلى الحكومة وقعت اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض، وستبدأ بالكشف عنه لجميع الأطفال، حتى يتم التشخيص والعلاج مبكرا.

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