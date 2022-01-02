أتذكرون قضية الطفلة علياء في مصر؟.. الإعدام للقاتل

قضت محكمة جنايات المنصورة شمال مصر اليوم الأحد، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل الطفلة علياء بدير، 11 عاما، في عزبة الجزار بمدينة شربين بالدقهلية.

تعود الواقعة لما قبل عامين حيث عثر أهالي عزبة الجزار التابعة لمدينة شربين بالدقهلية على جثة طفلة كانت قد اختفت عن منزلها مقتولة وملقاة في القمامة داخل جوال.

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وتبين أن الجثة لطفلة تدعى علياء بدير عيد 11 عاما، وكانت قد خرجت لشراء بعض الحلوى، ولم تعد حتى تم العثور عليها مقتولة قرب مقابر القرية.

وكشفت التحريات أن مرتكب الجريمة شاب يدعى محمد صاحب محل بقالة لديه خلافات مع والد الفتاة وقام بالانتقام باختطاف الطفلة كما اتفق مع مسجل خطر يدعى "رضا. س. ا" لإخفائها ومساومة والدها فيما بعد على تسوية خلافاتهما المالية إلا أنه خشي من افتضاح أمره فقتلها.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة، وإلقاء جثة الطفلة داخل جوال بالقرب من مقابر القرية.

وعقب النطق بالحكم انطلقت الزغاريد من أقارب وأسرة الطفلة ابتهاجا بحكم الإعدام، وهتفت والدة الطفلة معبرة عن فرحتها بالقصاص معلنة أنها ستتلقى العزاء في طفلتها اعتبارا من اليوم.