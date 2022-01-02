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طعنات بين أطفال.. لعبة بلاي ستيشن تتسبب بجريمة قتل في مصر

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صورة تعبيرية عن لعب البلاي ستيشن
صورة تعبيرية عن لعب البلاي ستيشن

طعنات بين أطفال.. لعبة بلاي ستيشن تتسبب بجريمة قتل في مصر

مشادة كلامية تطورت لاعتداء بالسلاح الأبيض تسببت في مقتل الشاب على يد صديقه

القاهرة - ريم الششتاوي

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تسببت لعبة "بلاي ستيشن" في مشاجرة بين طالبين في إحدى ضواحي العاصمة المصرية القاهرة، وانتهت بمقتل أحدها، في واقعة مؤلمة هزت الشارع المصري.

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وفي التفاصيل، بدأت القصة عندما اندلعت مشادة كلامية بين الطالبين اللذين اعتادا على الذهاب معاً للعب "بلاي ستيشن"، ومن ثم تطورت المشادة إلى عراك بالأيدي واستخدام السلاح الأبيض.

طعنات بالسلاح الأبيض

فقد وجه أحدهما طعنات لزميله باستخدام السلاح الأبيض ما أدى إلى مقتله بسبب جروح متفرقة في جسده، وذلك عقب نقله إلى المستشفى.

من جهتها، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الشاب بعد محاولة هربه، واعترف بقتل زميله داخل المحل بمنطقة دار السلام.

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