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فيديو مأساوي.. نفوق حمارين صعقاً بالكهرباء في مصر

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فيديو مأساوي.. نفوق حمارين صعقاً بالكهرباء في مصر

القاهرة-العربية.نت

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تداول رواد مواقع التواصل فيديو مأساوي لنفوق حمارين فجأة صعقا بالكهرباء خلال مرورهما بشارع مليء بالمياه التي تراكمت بسبب الهطول الكثيف للأمطار.

فقد شهدت مدينة الفتح بمحافظة أسيوط نفوق حمارين خلال جرهما لعربة يقودها شاب بعد إصابتهما بصعقة كهربائية، فيما عجز صاحب العربة عن إنقاذهما وظلا يتألمان حتى نفوقهما.

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وتواصل سقوط مياه الأمطار على المحافظة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، فيما قرر المحافظ تعطيل الدراسة حرصا على الطلاب.

كما، طالب بسرعة سحب وشفط المياه المتراكمة بالشوارع منعا لوقوع إصابات ولإعادة الحياة لطبيعتها في مدن المحافظة.

أمطار غزيرة

وكانت مصر قد شهدت مساء السبت وصباح الأحد موجة شديدة من الأمطار والسيول وتساقط الثلوج أدى إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية وتعطيل الدراسة في عدة محافظات وانقطاع الكهرباء.

كذلك، تساقطت ثلوج كثيفة مساء أمس على مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وسانت كاترين بجنوب سيناء فيما شهدت محافظات بورسعيد ودمياط ومطروح وأسيوط تساقطا للأمطار الغزيرة أدى لانفجار كابلات الكهرباء وقطع التيار عن بعض المناطق وإغلاق طريقي رأس غارب الغردقة ورأس غارب -الشيخ فضل -المنيا.

تعطيل الدراسة

وقررت السلطات تعطيل الدراسة اليوم الأحد في محافظات أسيوط والبحر الأحمر ومرسى مطروح ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

بدوره، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنه تم رفع درجة الاستعداد في كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة سوء الأحوال الجوية ورفع تراكمات المياه في الشوارع والطرق الرئيسية واعادة حركة المرور لطبيعتها.

ووجه الوزير باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار واعادة الحياة لطبيعتها.

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