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تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة!

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المطربة الشعبية يارا محمد
مطربة الأفراح يارا محمد

تفاصيل القبض على مطربة مصرية ليلة رأس السنة!

دبي - العربية.نت

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط مطربة شعبية ليلة رأس السنة بأحد الكافيهات في مدينة نصر.

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في التفاصيل، ورد بلاغ لشرطة النجدة في القاهرة بشأن تضرر بعض الأشخاص من وجود ضوضاء من أحد الكافيهات بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

بانتقال قوات الأمن لموقع البلاغ، تم ضبط 4 أشخاص ومطربة المهرجانات يارا محمد، لقيامهم بإقامة حفل غنائي وإدارة منشأة "بدون ترخيص" وتقديم الأرجيلة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية.

وعقب يوم واحد، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المطربة ومدير أعمالها وثلاثة متهمين آخرين بضمان محل إقامتهم.

يشار إلى أن الداخلية المصرية أعلنت ضبط عدد كبير من الكافيهات في القاهرة والمحافظات، بتهمة إعداد حفلات في ليلة رأس السنة بدون تصريح وإشغال الطريق العام، وتقديم "الشيشة" بالمخالفة للقانون.

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