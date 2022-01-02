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ثلوج وسيول وإغلاق طرق.. مشاهد للطقس السيئ بمصر

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طقس مصر

ثلوج وسيول وإغلاق طرق.. مشاهد للطقس السيئ بمصر

القاهرة - العربيىة.نت

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شهدت محافظات مصر مساء السبت وصباح الأحد موجة شديدة من الأمطار والسيول وتساقط الثلوج والطقس السيئ أدى إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية وتعطيل الدراسة في عدة محافظات وانقطاع الكهرباء.

وتساقطت ثلوج كثيفة مساء أمس على مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وسانت كاترين بجنوب سيناء فيما شهدت محافظات بورسعيد ودمياط ومطروح وأسيوط تساقطا للأمطار الغزيرة ما أدى لانفجار كابلات الكهرباء وقطع التيار عن بعض المناطق وإغلاق طريقي رأس غارب الغردقة و رأس غارب -الشيخ فضل -المنيا.

فيما قررت السلطات تعطيل الدراسة اليوم الأحد في محافظات أسيوط والبحر الأحمر ومطروح ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

تساقط الثلوج

كما شهدت مدينتا شرم الشيخ والطور بجنوب سيناء سقوط أمطار غزيرة وثلجية صاحبها برودة شديدة كما انقطعت الكهرباء عن المدينتين فيما سقطت 3 أعمدة كهرباء ضغط عالي على بعد 5 كيلو مترات قبل مدينة شرم الشيخ.

وقامت المحافظة بتشغيل الكهرباء في شرم الشيخ على خط نويبع، كما اتخذت قرارا بإغلاق طريق شرم الشيخ-الطور لحين انتهاء الأمطار.

بينما شهدت مدينة السلوم على الحدود المصرية الليبية سقوط أمطار كثيفة، كما تعرضت محافظة أسيوط لموجة كبيرة من الأمطار خاصة في مدينتي أسيوط الجديدةو الفتح.

كذلك، سقطت أمطار خفيفة ومتقطعة على محافظة سوهاج جنوب البلاد وتحديدا في مدينة أخميم وحي الكوثر وحي غرب سوهاج، فيما شهدت باقي المحافظات المصرية استقرار ا في حالة الطقس.

تحرك حكومي

من جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للعربية.نت إنه تم رفع درجة الاستعداد في كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة سوء الأحوال الجوية ورفع تراكمات المياه في الشوارع والطرق الرئيسية وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

ووجه الوزير المصري باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار واعادة الحياة لطبيعتها.

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