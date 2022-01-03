فيديو رقص فاضح.. مصير مدرسين مصريين بينهم معلمة مثالية

بعد الواقعة المؤسفة التي أشعلت جدلا في مصر، قررت السلطات إحالة معلمين بينهم معلمة حصلت على لقب المعلمة المثالية للنيابة والتحقيق معهم بسبب تداول فيديو راقص لهم خلال رحلة نيلية.

إلى هذا، قرر وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، علي عبدالرؤوف، إحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم بالشؤون القانونية بالمديرية لقيامهم بالمشاركة في وصلة رقص على مركب نيلي أثناء مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة.

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في تفاصيل الواقعة، تلقى وكيل الوزارة عدة شكاوى من معلمين ومرفق بها أسطوانة تتضمن عددا من مقاطع الفيديو تفيد بقيام عدد من زملائهم المعلمين بالمشاركة في وصلة رقص مع إحدى المعلمات التي تعمل بنظام التطوع على مركب نيلي، مؤكدين أن النقابة كرمت هذه المعلمة بعد الرحلة ومنحتها لقب المعلمة المثالية، كما تم تداول صور التكريم مع صور ومقاطع الرقص ما أساء لهيبة المعلم ولقداسة العملية التعليمية.

رقص بلدي

وتبين من التحقيقات قيام آية. ي. أ. ع، معلمة لغة عربية، تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بوصلة من الرقص البلدي على أنغام دي جي على أحد المراكب النيلية.

وكشف الفيديو أنه شارك في وصلة الرقص كل من وائل. م. أ. ن، مدير مرحلة بالتعليم الثانوي بإدارة غرب المنصورة التعليمية، وحاتم. إ. أ. ع، معلم دراسات اجتماعية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، وأحمد. أ. ال. ع، معلم مجال زراعي بمدرسة الشهيد أحمد حسين غنيم الثانوية بنات، ومدحت. ال. ع، معلم رياضيات ابتدائي ويعمل بقسم رياض الأطفال بديوان إدارة غرب المنصورة التعليمية.

كما ظهر في الفيديو صوت إحدى السيدات تشجع على المنافسة بين معلمة اللغة العربية وأحد المعلمين القائمين بالرقص معها وتم إحالتها للتحقيق أيضا.