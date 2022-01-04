بعد سحلها خلال تصديها للص سرق هاتف فتاة.. السيسي يكرم سيدة حلوان

بعد تداول فيديو لها يكشف تصديها ببسالة للص سرق هاتف فتاة وقيام اللص بسحلها، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتقديم هدية عينية وباقة ورد لسيدة الشهامة بشرى سرور علي حسن.

وترقد السيدة البالغة من العمر 59 عاما الآن في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، حيث تعاني من كسر بالعمود الفقري بعد سحلها من جانب لص شاب كان يستقل دراجة نارية وسرق فتاة في أحد الشوارع بمنطقة حلوان جنوب القاهرة.

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وأكد الرئيس السيسي أن السيدة ضربت المثل والقدوة في العطاء والتضحية، وقدمت نموذجا مشرفا للمرأة المصرية والمروءة والإنسانية والإيجابية المجتمعية، مضيفا أن ما قامت به يشرف كل سيدة مصرية وكل مصري أصيل.

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت في 28 ديسمبر الماضي من ضبط لص سحل سيدة وفتاتين لسرقة هاتف، وكشف جريمته مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة وأثار صدمة.

وكشفت الداخلية المصرية ملابسات الفيديو، وقالت إن اللص سرق هاتف فتاة، وأثناء محاولتها وصديقتها اللحاق به وإيقافه قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وسحلها ثم تمكن من الفرار.

وذكرت أنه بالفحص أمكن تحديد المجني عليهما، وهما طالبتان مقيمتان بدائرة القسم، إحداهما مصابة بسحجات، وربة منزل مقيمة بدائرة القسم مصابة باصابات بالغة.

وتابعت الداخلية أنه وباستكمال جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير هروب المتهم، وأمكن تحديد مكانه حيث يقيم بمنطقة المعصرة، مضيفة أنه وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول لدى سائق يقيم بمنطقة المعصرة.