صدمة جديدة.. وفاة جد فتاة الغربية المنتحرة حزناً عليها ودفنه بجوارها

المصائب لا تأتي فرادى.. فقد تلقت أسرة فتاة الغربية المنتحرة بعد ابتزازها بصور مفبركة صدمة جديدة حيث توفي مساء اليوم الثلاثاء جد الفتاة وتم دفن جثمانه بجوارها.

وشيع أهالي قرية كفر يعقوب التابعة لمدينة كفر الزيات محافظة الغربية مساء الثلاثاء جد الطالبة بسنت خالد شلبي ضحية الابتزاز الإلكتروني، وذلك بعد 3 أيام من انتحارها إثر تناول حبة الغلة.

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وأصيب الجد سليمان شلبي وهو عم والد الفتاة بوعكة صحية، وساءت حالته بعد واقعة انتحار ودفن حفيدته مساء السبت الماضي، ليتوفى الثلاثاء ويشيع الأهالي جثمانه في جنازة مهيبة ويتم دفن جثمانه بجوارها .

القبض على الشابين المتهمين

ويأتي ذلك بعد ساعات من إلقاء القبض على الشابين المتهمين بفبركة صور الفتاة التي هز خبر انتحارها الرأي العام المصري.

وكان سليمان شلبي، عم بسنت قد ،قال في مقابلة مع "العربية.نت" إن معلماً يدرّس ابنة شقيقه شريك مع الشابين المتهمين في الجريمة، حيث سخر منها وتنمر عليها بعد نشر الصور المفبركة أمام زملائها ما أدى لسوء حالتها النفسية ودفعها للانتحار.

وأضاف أن المعلم يعد فاعلا أساسيا وأصليا في الجريمة فلم يقم بدوره التربوي في احتواء الفتاة وحمايتها ودعمها نفسيا، بل زاد من أزمتها وأصابها بالاكتئاب والإحباط ودفعها لإنهاء حياتها.

وذكر عم الفتاة أن الابتزاز الإلكتروني ونشر الصور المفبركة عادات دخيلة وثقافة غريبة غير موجودة في قريتهم أو القرى المجاورة، واصفا إياها بالسلوكيات الفردية التي لا يمكن أن يتحلى بها أهالي الريف المصري المتماسكون والمحافظون على عاداتهم وتقاليدهم.

وكشف أن ابنة شقيقه لم تخبر أسرتها بالأمر وظلت تصارع الشائعات بمفردها حرصا على عدم تسرب الخبر لوالدتها التي كانت تعاني من جلطة أثرت على حركتها.

أضاف أن والدها واجهها بوجود صور خادشة للحياء بين صفوف شباب القرية، قبيل صلاة الجمعة الماضية، إلا أنها انهارت ونفت معرفتها بالصور وأكدت أنها مفبركة وكشفت عن وجود محاولات من شابين لابتزازها منذ فترة، مؤكدًا أنه ووالدها اقتنعا بكلامها ولم يصدقا ما شاهداه من صور، خاصة أنها حسنة الأخلاق وتحفظ القرآن.

وقال عم بسنت إنه تتبع الصور وفوجئ بانتشارها و التنمر على ابنة شقيقه، مما أثر على نفسيتها ودفعها لإنهاء حياتها، مؤكدا أن الأسرة لن تترك حق ابنتهم مهما كلفهم الأمر، وسيلاحقون المتسببين في وفاتها حتى يتم القصاص منهم .