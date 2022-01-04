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فيديو "الرقص الفاضح".. معلمة المنصورة: صوروني بدون علمي وسألجأ للقضاء

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معلمة المنصورة
معلمة المنصورة

فيديو "الرقص الفاضح".. معلمة المنصورة: صوروني بدون علمي وسألجأ للقضاء

المعلمة: صوروني بدون علموني وشهروا بي وبسمعتي ودمروا مستقبلي وأطفالي الثلاثة

القاهرة - ريم الششتاوي

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قرر وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية بمصر بإحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية، وذلك لقيامهم بالمشاركة في وصلة رقص على مركب نيلي أثناء مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة.

وانتشر فيديو راقص للمعلمين على متن مركب نيلي، والمعروف إعلامياً بفيديو "معلمة المنصورة" وتم إحالة المعلمين من ضمنهم المعلمة، التي حصلت على لقب المعلمة المثالية، للنيابة والتحقيق معهم بسبب هذا الفيديو.

إلى ذلك، صرحت "معلمة المنصورة" لإحدى الصحف المصرية، رداً على الفيديو الذي تم تصويره لها ونشره دون علمهم: "والله ما أعرف أني بتصور، ليه بيشهروا بي وبسمعتي وبيدمروا مستقبلي ومستقبل أطفالي الثلاثة".

وتابعت آية يوسف:"سأرفع قضية ضد من شهر بي. تشويه السمعة في حد ذاته يعد جريمة". وأضافت معلمة المنصورة: "أنا أعمل منذ 3 سنوات في المدرسة متطوعة، وتفاجأت بالفيديو على مواقع التواصل، وليس لدي أعداء".

وشارك في وصلة الرقص على مقطع الفيديو كل من: وائل. م. أ. ن، مدير مرحلة بالتعليم الثانوي بإدارة غرب المنصورة التعليمية، وحاتم. إ. أ. ع، معلم دراسات اجتماعية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، وأحمد. أ. ال. ع، معلم مجال زراعي بمدرسة الشهيد أحمد حسين غنيم الثانوية بنات، ومدحت. ال. ع، معلم رياضيات ابتدائي ويعمل بقسم رياض الأطفال بديوان إدارة غرب المنصورة التعليمية.

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كما ظهر في الفيديو صوت إحدى السيدات تشجع على المنافسة بين معلمة اللغة العربية وأحد المعلمين القائمين بالرقص معها، وتم إحالتها للتحقيق أيضاً.

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