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حادث مروع في مصر .. اشتعال النيران في عدة سيارات بطريق رئيسي

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حادث مروع في مصر .. اشتعال النيران في عدة سيارات بطريق رئيسي

انتشال جثة متفحمة من موقع الحادث ونقل 8 مصابين للمستشفيات

القاهرة-العربية.نت

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شهد طريق رئيسي في مصر حادثا مروعا حيث وقع تصادم بين عدة سيارات واشتعلت النيران في 3 منها. وأسفرت الجهود عن انتشال جثة لشخص واحد تفحمت من آثار الحادث، فيما تم نقل 8 مصابين للمستشفيات.

ووقع الحادث بين عدد من السيارات الخاصة وسيارة نقل بالطريق الدائري والدائري الأوسطي، وتلقت غرفة النجدة بلاغاً بوقوعه في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

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واشتعلت النيران في سيارة نقل وسيارتين ملاكي، وكثفت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، جهودها للسيطرة على النيران، فيما لم يتم حصر المصابين والقتلى.

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