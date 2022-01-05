حادث مروع في مصر .. اشتعال النيران في عدة سيارات بطريق رئيسي

شهد طريق رئيسي في مصر حادثا مروعا حيث وقع تصادم بين عدة سيارات واشتعلت النيران في 3 منها. وأسفرت الجهود عن انتشال جثة لشخص واحد تفحمت من آثار الحادث، فيما تم نقل 8 مصابين للمستشفيات.

ووقع الحادث بين عدد من السيارات الخاصة وسيارة نقل بالطريق الدائري والدائري الأوسطي، وتلقت غرفة النجدة بلاغاً بوقوعه في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

مادة اعلانية

واشتعلت النيران في سيارة نقل وسيارتين ملاكي، وكثفت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، جهودها للسيطرة على النيران، فيما لم يتم حصر المصابين والقتلى.