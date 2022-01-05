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شاهد سفاح الإسماعيلية يستمع للحكم بإعدامه ويقول: الحمد لله 

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شاهد سفاح الإسماعيلية يستمع للحكم بإعدامه ويقول: الحمد لله

ظهر دبور في الفيديو هادئ الملامح في جلسة النطق عليه بالعقوبة القصوى

العربية.نت 

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انتشر في مواقع التواصل، وأهمها يوتيوب، "اليوم الأربعاء، فيديو للحظة التي نطقت فيها "محكمة جنايات الإسماعيلية" حكم الإعدام شنقا على المتهم الذي كان حاضرا في قفص المحكمة، وهو عبدالرحمن نظمي، المعروف بلقب "دبور" كما وبلقب "سفاح الإسماعيلية" منذ أقدم في أول نوفمبر الماضي على قتل مواطن في المدينة، ثم قام بفصل رأسه عن جسده وتجول بها في أحد شوارعها.

وظهر دبور في الفيديو هاديء الملامح في جلسة النطق عليه بالعقوبة القصوى، ولم يتأثر بما سمع، الا أن وسائل إعلام مصرية نقلت بأن مصدرا نقل عنه قوله حين اقتادوه بعد نهاية الجلسة إلى محبسه، أنه قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الحمدلله".

وكانت المحكمة أحالت أوراقه في جلسة 9 ديسمبر الماضي إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه، وبعدها بعث دبور برسالة إلى والدته وأسرته، أعلن فيها ندمه على ارتكاب الجريمة التي هزت مشاعر المصريين، خصوصا سكان محافظة الإسماعيلية.

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