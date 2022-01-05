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لحظات تحبس الأنفاس.. محاولات أم لإنقاذ ابنها بعد اشتعال النيران به

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لحظات تحبس الأنفاس.. محاولات أم لإنقاذ ابنها بعد اشتعال النيران به

وكان شخص قد لقي مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث مروع على طريق رئيسي في مصر

القاهرة - العربية نت 

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كشف فيديو التقطه المارة لحادث تصادم عدة سيارات بالطريق الدائري في مصر لحظات صعبة تحبس الأنفاس لأم تحاول إنقاذ ابنها الذي سقط أسفل إحدى السيارات المتصادمة واشتعال النيران به.

وأظهر الفيديو محاولات الأم والمارة انتشال ابنها من أسفل السيارة، وقيام المارة بإبعادها لحين استخراج الابن الذي أصيب بالفعل بإصابات بالغة.

وكان شخص قد لقي مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث مروع على طريق رئيسي في مصر حيث وقع تصادم بين عدة سيارات واشتعلت النيران في 3منها .

اشتعال النيران

وتلقت غرفة النجدة بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات الملاكي وسيارة نقل بالطريق الدائري والدائري الأوسطي ظهر الأربعاء واشتعال النيران في سيارة نقل وسيارتين ملاكي.

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وكثفت قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها للسيطرة على النيران، فيما أسفرت جهود الحصر وانتشال الضحايا عن التأكد من مصرع شخص وإصابة 8 آخرين جرى نقلهم للمستشفيات.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول مكان الحادث حتى تمكنت قوات الحماية من إزالة آثاره وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

وأعلنت وزارة الصحة أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى حلوان العام، ومصاب واحد إلى مستشفى البنك الأهلي، فيما تم نقل مصاب واحد إلى مستشفى خاص.

وأكدت أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

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