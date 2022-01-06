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إصابة عمرو أديب ولميس الحديدي بكورونا.. والأعراض خفيفة

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عمرو أديب ولميس الحديدي

إصابة عمرو أديب ولميس الحديدي بكورونا.. والأعراض خفيفة

القاهرة - أحمد الريدي

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انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد تشهده مصر هذه الأيام، بعدما صارت الأعداد في تزايد، وبات ضحايا الفيروس من الوسط الفني والإعلامي يتجددون باستمرار.

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فقد أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، عن إصابته بالفيروس المستجد هو وزوجته لميس الحديدي.

وعبر حسابه الرسمي على "تويتر" أعلن أديب عن الأمر قائلا "أنا ولميس عندنا كورونا"، إلا أنه طمأن الجميع قائلا "الحمدلله الأعراض بسيطة وخفيفة.. فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا".

ليغيب الثنائي عن الشاشة خلال الفترة الخاصة بالعزل، خاصة أن لميس الحديدي تقدم برنامج تلفزيوني عبر إحدى الفضائيات المصرية، فيما يطل زوجها عبر شاشة "MBC".

تامر حبيب أيضاً

وبالتزامن مع إعلان عمرو أديب عن إصابته وزوجته بالفيروس المستجد، أعلن الكاتب والسيناريست المصري تامر حبيب عن إصابته هو الآخر.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا "إيجابي كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل"، لينضم الثلاثي إلى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين الذين أعلنوا عن إصابتهم بالفيروس المستجد خلال الأيام الماضية.

ويخضع بعضهم للعزل مثل أحمد فهمي وهنا الزاهد، فيما غادر البعض الآخر العزل منذ ساعات، وعلى رأسهم شيكو وعبير صبري عقب تعافيهما من الفيروس.

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