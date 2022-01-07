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لغز جثة طفل الفيوم.. محاولة اعتداء جنسي وتهديد

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جثة طفل جريمة تعبيرية
جثة طفل (تعبيرية)

لغز جثة طفل الفيوم.. محاولة اعتداء جنسي وتهديد

دبي - العربية.نت

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في مفاجأة مدوية في قضية العثور على جثة طفل عمره 12 عاما في الفيوم في مصر، حيث تبين أن الجاني قتل الطفل بعدما قاوم محاولاته الاعتداء عليه جنسيا.

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تفصيلا، نشرت وسائل إعلام مصرية أن الطفل خرج يوم السبت الماضي ليلعب مع رفاقه في الحي، وطلب منه الجاني مرافقته لأحد الأماكن، ولم يتردد الطفل، لكنه فوجئ بالجاني ينقض عليه محاولا الاعتداء عليه جنسيا.

لكن الطفل الضحية رفض، وهدد الجاني بفضح أمره وهو ما جعله يقتله ويخفي جثته في أحد البيوت الريفية المهجورة على أطراف القرية، التي يقطنان فيها.

واعترف القاتل أمام جهات التحقيق بجريمته، وهو الآن قيد الحبس المؤقت قبل عرضه على المحكمة.

وكانت وسائل إعلام محلية، أفادت قبل نحو أربعة أيام اكتشاف جثة طفل في أحد البيوت الريفية المهجورة في قرية بمحافظة الفيوم.

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