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بسبب الضباب.. 35 قتيلاً وجريحاً بحادث سير مروع في مصر

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بسبب الضباب.. 35 قتيلاً وجريحاً بحادث سير مروع في مصر

القاهرة -العربية.نت

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لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 18 آخرون في حادث تصادم مروع بمحافظة جنوب سيناء في مصر.

وتلقى مدير أمن جنوب سيناء بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق طور سيناء أبو رديس القديم بين ميكروباص وحافلة نقل ركاب نتيجة انعدام الرؤية بسبب الضباب واختلال عجلة القيادة من أحد السائقين.

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كما تبين أن الحادث وقع على بعد 10 كلم من مدينة طور سيناء بين اتوبيس تابع لشركة غرب الدلتا وحافلة تقل عمالا تابعين لشركة المعادي للأعمال الزراعية.

وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني لموقع الحادث حيث تم نقل الجثث لمستشفى طور سيناء.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة في المحافظة للعربية.نت، إن حالة المصابين في الحادث مستقرة وتم تحويل 17 منهم لتلقي العلاج بمستشفى ابورديس العام ونقل مصاب واحد لمستشفى شرم الشيخ الدولي.

صور من حادث مروع في مصر
صور من حادث مروع في مصر

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ، منوها بأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

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