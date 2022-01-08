مصر.. حبس رجل أعمال شهير بتهمة الاتجار بالبشر

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الكلية، حبس رجل الأعمال المصري محمد الأمين رجب أحمد، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية التي حملت رقم 188 - 2022، بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور.

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وجاء قرارات النيابة العامة في القضية رقم 885 لسنة 2022، بحبس المتهم محمد الأمين رجب أحمد جمعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأيضاً طلب تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية حول الواقعة.

وكذلك طلب المدعوة د.ح بإرشاد المتهم لسؤالها بالتحقيقات.

فيما يستمر التحفظ على محتوى الحرز رقم 10 أ، وإرفاقه بتحقيقات النيابة على أن يراعى التجديد له في الميعاد.

ضجة كبيرة

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية كانت تمكّنت من إلقاء القبض على رجل الأعمال الشهير محمد الأمين، بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور.

وقد أثارت الحادثة ضجة كبيرة في الأوساط المصرية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن كشفت السلطات تفاصيل الحادثة.