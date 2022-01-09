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وفاة أول قاضية مصرية متأثرة بإصابتها بكورونا

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المستشارة تهاني الجبالي

وفاة أول قاضية مصرية متأثرة بإصابتها بكورونا

المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا وأول سيدة مصرية تجلس على منصة القضاء، توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس عن عمر ناهز 72 عاما

القاهرة - أشرف عبدالحميد

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توفيت، صباح اليوم الأحد، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا وأول سيدة مصرية تجلس على منصة القضاء، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك عن عمر ناهز 72 عاما.

وأصيبت القاضية المصرية بفيروس كورونا قبل 10 أيام، ونقلت إلى مستشفى العجوزة الأسبوع الماضي لتلقي العلاج بعد تدهور حالتها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم.

تهاني الجبالي
تهاني الجبالي

وُلدت المستشارة تهاني الجبالي في 9 نوفمبر من العام 1950، وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء، حيث عُينت بقرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك في يناير من العام 2003، كقاضية في المحكمة الدستورية.

ولدت لأسرة من محافظة الغربية شمال مصر وحصلت على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة وتخرجت فيها العام 1973، وحصلت على دراستها العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري.

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وبعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عاما وهي محامية لدى محكمة النقض والمحاكم العليا حتى صدر قرار تعيينها كقاضية، كما تم انتخابها كأول عضوة فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب فى هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944.

تولت لجنة المرأة فى اتحاد المحامين العرب لتمثل المرأة العربية، وأيضا رئاسة لجنة مناهضة العنصرية بالاتحاد.

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