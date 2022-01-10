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إصابة وزير الخاجية المصري سامح شكري بكورونا

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سامح شكري (أرشيفية من فرانس برس)
سامح شكري
فيروس كورونا

إصابة وزير الخاجية المصري سامح شكري بكورونا

شكري موجود في منزله ويتابع عمل الوزارة بشكل متواصل عن بعد مؤكدة أنه يتماثل للشفاء

القاهرة - العربية.نت

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كشفت وسائل إعلام مصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أصيب بفيروس كورونا.

وقالت، نقلا عن مصادر، إن شكري موجود في منزله ويتابع عمل الوزارة بشكل متواصل عن بعد مؤكدة أنه يتماثل للشفاء.

وكان فيروس كورونا قد أصاب عددا من مشاهير الفن والرياضة والإعلام في مصر خلال بداية العام الجديد، حيث أصيب الإعلامي عمرو أديب وزوجته الفنانة لميس الحديدي.

وكذلك الإعلامية مها الصغير، والسيناريست تامر حبيب والسيناريست أيمن سلامة.

وداهم الفيروس الفنانين عبدالرحمن أبو زهرة ونجلاء بدر، كما داهم خماسي لاعبي النادي الأهلي ياسر إبراهيم وأحمد عقد القادر ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وأحمد نبيل، وحارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني عصام الحضري.

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وأعلنت الصحة المصرية أمس الأحد تسجيل 912 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و 26 حالة وفاة.

وكشفت عن خروج 879 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 327144 حتى اليوم.

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