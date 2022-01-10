افتقدا حسن السيرة والسمعة.. معاقبة عمرو واكد وخالد أبو النجا بأمر القضاء

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بالشطب النهائي للفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا من عضوية نقابة المهن التمثيلية.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من الفنانين على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية، في الدعوى التي حملت الرقم 52538.

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وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الفنانين يطلبان إلغاء قرار مجلس نقابة المهن التمثيلية فيما تضمنه من إنهاء عضويتهما بالنقابة، حيث ذكرت النقابة أسباب إصدارها للقرار "، وتضمنت أنهما لم يمارسا المهنة منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية منذ ذلك التاريخ.

وقالت إنهما افتقدا لشرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام إلى جماعة إرهابية، وظهورهما بجلسة استماع في الكونغرس الأميركي، تحت مسمى: المنبر المصري لحقوق الإنسان، دون تفويض من الدولة المصرية.

وأوضحت المحكمة، أن الفنانين استقويا بقوى خارجية، ونالا من قدر مصر وأساءا للأجهزة المصرية.

وأضافت المحكمة أن الفنانين لم يثبتا عكس ما ذكرته النقابة، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قد قررت شطب الفنانين وقالت في بيان لها إنها تعتبر ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا، خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بها على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر.

وأعلنت النقابة إلغاء عضويتهما وتبرؤها مما فعلاه مؤكدة أنها لن تقبل أي خائن بين أعضائها .