زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته

كشفت سحر الإبراشي زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته.

وأكدت أن سبب تدهور الحالة الصحية لزوجها خلال الشهور الأخيرة، يرجع لخطأ طبي حدث له في بداية فترة علاجه من الإصابة بفيروس كورونا، وتسبب الخطأ في حدوث مشكلات صحية كبيرة في الرئة وعملها بنحو 60 من كفاءتها فقط.

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وقالت إنها ستقاضي الطبيب المسؤول عن هذا الخطأ بعدما أيقنت من مسؤوليته عن تدهور حالة زوجها وبقائه على جهاز التنفس الاصطناعي لفترة كبيرة، قبل أن يتدخل الدكتور حسام حسني رئيس لجنة كورونا في وزارة الصحة، ويحاول علاج الحالة المتدهورة.

وشُيع صباح الاثنين جثمان الإعلامي المصري الإبراشي، حيث ووري الثرى بمقابر العائلة، بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية شمال البلاد .

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل بمشاركة مئات المواطنين من أهالي مدينته، وذلك بمسجد سيدي سالم أبو الفرج، فيما شارك في التشييع عدد من المقربين وزملائه بالمجالين الإعلامي والصحافي .

وانهارت زوجة الإعلامي الراحل خلال وصول جثمان زوجها للدفن، فيما التف حولها عدد من سيدات العائلة والصحافيات لمواساتها.



من جنازة الابراشي الجنازة

وكان الإعلامي المصري قد توفي مساء الأحد عن عمر ناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، وتليف الرئتين، ما اضطره إلى الاعتماد في الفترة الأخيرة على التنفس الاصطناعي.

وأصيب الإعلامي الراحل بفيروس كورونا قبل عام كامل، ورغم شفائه منه ، إلا أنه ظل يعاني من تداعياته، وخضع للعلاج في المستشفى لأشهر طويلة.

والإبراشي من مواليد العام 1963، شق مسيرته من خلال المجال الصحافي، وجاءت شهرته الإعلامية من خلال برنامج "العاشرة مساء" الذي كان يعرض عبر شاشة "دريم"، وقدم عدة تجارب أخرى عبر عدد من القنوات الفضائية، كان آخرها ظهوره عبر شاشة التلفزيون المصري وتقديمه للبرنامج الرئيسي.