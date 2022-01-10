.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته

  • الخط
خاص

زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته

أكدت سحر الإبراشي أن سبب تدهور الحالة الصحية لزوجها وائل الإبراشي خلال الشهور الأخيرة، يرجع لخطأ طبي أثناء علاجه من كورونا

 القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت سحر الإبراشي زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته.

وأكدت أن سبب تدهور الحالة الصحية لزوجها خلال الشهور الأخيرة، يرجع لخطأ طبي حدث له في بداية فترة علاجه من الإصابة بفيروس كورونا، وتسبب الخطأ في حدوث مشكلات صحية كبيرة في الرئة وعملها بنحو 60 من كفاءتها فقط.

وقالت إنها ستقاضي الطبيب المسؤول عن هذا الخطأ بعدما أيقنت من مسؤوليته عن تدهور حالة زوجها وبقائه على جهاز التنفس الاصطناعي لفترة كبيرة، قبل أن يتدخل الدكتور حسام حسني رئيس لجنة كورونا في وزارة الصحة، ويحاول علاج الحالة المتدهورة.

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

وشُيع صباح الاثنين جثمان الإعلامي المصري الإبراشي، حيث ووري الثرى بمقابر العائلة، بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية شمال البلاد .

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل بمشاركة مئات المواطنين من أهالي مدينته، وذلك بمسجد سيدي سالم أبو الفرج، فيما شارك في التشييع عدد من المقربين وزملائه بالمجالين الإعلامي والصحافي .

وانهارت زوجة الإعلامي الراحل خلال وصول جثمان زوجها للدفن، فيما التف حولها عدد من سيدات العائلة والصحافيات لمواساتها.

من جنازة الابراشي
  • من جنازة الابراشي
  • الجنازة
2 صور
من جنازة الابراشي
من جنازة الابراشي
الجنازة
الجنازة

وكان الإعلامي المصري قد توفي مساء الأحد عن عمر ناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، وتليف الرئتين، ما اضطره إلى الاعتماد في الفترة الأخيرة على التنفس الاصطناعي.

مصر.. القبض على مخرج شهير ادعى سرقة معدات خلال تصوير مسلسل مصر مصر.. القبض على مخرج شهير ادعى سرقة معدات خلال تصوير مسلسل

وأصيب الإعلامي الراحل بفيروس كورونا قبل عام كامل، ورغم شفائه منه ، إلا أنه ظل يعاني من تداعياته، وخضع للعلاج في المستشفى لأشهر طويلة.

والإبراشي من مواليد العام 1963، شق مسيرته من خلال المجال الصحافي، وجاءت شهرته الإعلامية من خلال برنامج "العاشرة مساء" الذي كان يعرض عبر شاشة "دريم"، وقدم عدة تجارب أخرى عبر عدد من القنوات الفضائية، كان آخرها ظهوره عبر شاشة التلفزيون المصري وتقديمه للبرنامج الرئيسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة لن تصدقها.. نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا! مفاجأة لن تصدقها.. نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا!
هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة
الأكثر قراءة
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا
صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها
الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون
قرار حكومي يفاجئ معلمة المنصورة.. هذا ما كشفته مصادر للعربية.نت قرار حكومي يفاجئ معلمة المنصورة.. هذا ما كشفته مصادر للعربية.نت
هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي
حبات صغيرة لذيذة تمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية حبات صغيرة لذيذة تمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية
قبل أن تذهب
الغموض يكتنف مشاركة بطل العالم في التنس ببطولة أستراليا
الغموض يكتنف مشاركة بطل العالم في التنس ببطولة أستراليا
اكتشف المزيد