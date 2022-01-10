عازف مصري شهير يفقد صوته.. ونجله يكشف للعربية.نت السبب

نبأ صادم وحزين تلقاه الوسط الفني، بالإعلان عن فقدان العازف المصري عبد الله حلمي لصوته إثر إصابته بسرطان الحنجرة ومضاعفاته.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكد عصام عبد الله نجل العازف المصري أن والده أجرى جراحتين منذ عام، إحداهما كانت استئصالا كاملا للحنجرة. وهو ما ترتب عليه فقدان الكلام لعازف آلة الكولة الشهير.

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وأوضح نجله أنهم كانوا أمام خيار واحد فقط، حيث شرح لهم الطبيب ملابسات الأمر، وضرورة قيامه بإجراء الجراحة واستئصال الحنجرة بشكل كامل خاصة وأن تواجدها سيشكل خطورة على حياته، وهو ما دفعهم لإجراء الجراحة وهو يعلم الأمر الذي سيترتب عليها من فقدانه لصوته وعمله.

عبد الله حلمي الذي كان دائما ما يتواجد في حفلات المطرب المصري محمد منير، والمطرب علي الحجار، ويقدم فقرة عزف منفرد على المسرح وسط تفاعل الجميع، بات في أمس الحاجة لدعاء جمهوره ومحبيه حسبما أوضح نجله.

وكشف الأخير عن اتصالات بين نقابة الموسيقيين والعائلة في العام الماضي من أجل الاطمئنان عليه، ولكن الأمر توقف في الوقت الحالي ولم يعد هناك تواصل من جانب نقابة الموسيقيين.

وأشار نجل العازف الشهير إلى كون والده وبعد إجراء الجراحة، كان يلجأ إلى العلاج الإشعاعي، ويقوم بإجراء التحاليل من وقت لآخر، ويتابع مع الطبيب بشكل دوري أملا في إتمام شفائه وانتهاء تلك الأزمة الصحية الشديدة.

ومنذ الإعلان عما تعرض له العازف المصري الشهير، سادت حالة من الحزن داخل الوسط الفني، لعدم قدرة عبد الله حلمي على العزف من خلال الكولة مرة أخرى، وافتقادهم للمتعة الفنية التي كان يقدمها.