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مصر.. القبض على مخرج شهير ادعى سرقة معدات خلال تصوير مسلسل

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أفيش المسلسل

مصر.. القبض على مخرج شهير ادعى سرقة معدات خلال تصوير مسلسل

المسلسل تقوم ببطولته صابرين وكمال أبو رية وأحمد عبدالعزيز ومحمد رياض ونهال عنبر وكانوا يقومون بتصوير عدد من المشاهد بمنطقة الشيخ زايد

القاهرة-أشرف عبد الحميد

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ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، القبض على حسني صالح، مخرج مسلسل "حلم الأسمرات" بتهمة نشر أخبار مغلوطة حول سرقة معدات التصوير الخاصة بالمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية إنه تم القبض على مخرج أحد الأعمال الدرامية، على خلفية ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، متضمنة ادعاءاته بسرقة معدات تصوير فريق العمل خلافاً للحقيقة، على الرغم من تعامل الأجهزة الأمنية مع الواقعة وإعادة المعدات فور الإبلاغ، فيما قال المخرج بعد ضبطه إنه لم يكن يعلم باستعادة قوات الأمن لمعدات التصوير.

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وكان المخرج قد زعم أن مسلحين هاجموا المسلسل الذي تقوم ببطولته صابرين وكمال أبو رية وأحمد عبدالعزيز ومحمد رياض ونهال عنبر، بينما كانوا يقومون بتصوير عدد من المشاهد بمنطقة الشيخ زايد.

وعلى الفور توجه مدير إنتاج المسلسل إلى قسم الشرطة من أجل تحرير محضر بالواقعة الخاصة بالسرقة، خاصة أن الخسائر تجاوزت المليون جنيه.

ووقتها وجه المخرج حسني صالح نداء استغاثة إلى قوات الأمن من أجل ملاحقة السارقين وهو ما ثبت زيفه بعد ذلك.

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