.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر.. مشروع قانون لتجريم الانتحار والشروع فيه

  • الخط
البرلمان المصري1
البرلمان المصري
خاص

مصر.. مشروع قانون لتجريم الانتحار والشروع فيه

المشروع ينص على فرض عقوبة علاجية صحية إلزامية حال نجاة المنتحر من الحادث

القاهرة - ريم الششتاوي

نشر في: آخر تحديث:

بعد انتشار ظاهرة الانتحار في الآونة الأخيرة بين فئات متعددة، ولأسباب مختلفة خاصة الشباب في المجتمع المصري، كما حدث في واقعة بسنت خالد، التي تعرضت للابتزاز الإلكتروني ما دفعها للانتحار جراء ضغوط نفسية، تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تجريم الانتحار والشروع فيه.

وأوضح مهنى لـ"العربية.نت" أن الهدف من مشروع القانون هو مكافحة انتشار هذه الظاهرة البشعة، والحفاظ على الروح التي كرمها الله. كما أن تمرير مشروع القانون يساعد على مواجهة حالات الانتحار بالعلاج والتأهيل النفسي.

عقوبة علاجية

وقال مهنى إن مشروع القانون يهدف إلى فرض عقوبة علاجية صحية إلزامية على الشخص صاحب الفعل في حالة نجاته من محاولة الانتحار، ويتم التنسيق في هذا السياق بين وزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة.

ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى 5.9% اقتصاد اقتصاد مصر ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى 5.9%

وبنص المشروع على إيداع الشخص الذي يحاول الانتحار في مصحة نفسية فترة من 3 شهور إلى 6 شهور، حسب تقرير الطبيب وذلك لعلاجه وتأهيله للعودة للحياة الطبيعية والعمل على مساعدته في تجاوز المحنة أسبابها وتداعياتها.

وأضاف مهنى أنه في حالة عودة الشخص لنفس الفعل بعد العلاج، يتم الحكم عليه بالعودة مجددا للعلاج مع فرض غرامة مالية من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مصري.

وأكد أن مشروع القانون سيكون رادعاً، ويوفر في نفس الوقت قنوات لعلاج تلك الحالات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة
عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين! عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين!
الأكثر قراءة
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا
صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها
الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون
قرار حكومي يفاجئ معلمة المنصورة.. هذا ما كشفته مصادر للعربية.نت قرار حكومي يفاجئ معلمة المنصورة.. هذا ما كشفته مصادر للعربية.نت
حبات صغيرة لذيذة تمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية حبات صغيرة لذيذة تمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية
هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي
قبل أن تذهب
العراق.. الإطار التنسيقي يتجرع كأس الهزيمة الثانية وينتظر الثالثة
العراق.. الإطار التنسيقي يتجرع كأس الهزيمة الثانية وينتظر الثالثة
اكتشف المزيد