السيسي: مصر استقبلت 6 ملايين لاجئ بسبب صراعات المنطقة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء أن بلاده استقبلت 6 ملايين لاجئ بسبب الصراعات في المنطقة، مشيرا إلى أن أوروبا ترفض استقبالهم.

وأوضح "لا معسكرات لاجئين في مصر، هم موجودون في مجتمعنا يأكلون ويشربون ويتعلمون ويتعالجون بالرغم من أن إمكانياتنا غير متقدمة مثل الدول الغنية، لكننا أتحنا ما لدينا لهم من غير كلام كثير". مشددا على أن مصر لم تسمح بأن تكون معبراً إلى المجهول ولقاء مصير قاس أثناء التوجه إلى أوروبا.

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إلى هذا قال خلال جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، إن "من يؤجج الصراعات في الدول ويؤدي إلى خرابها أمر يجب أن يوضع في الاعتبار، بعض الدول تسعى لخراب الدول الأخرى من خلال التآمر وألا يعد الأمر انتهاكا لحقوق الإنسان".

وتابع أن مصر تشهد زيادة سنوية بمعدل 2.5 مليون نسمة، وهو ما يحتاج تعزيز البنية الصحية.

كما أشار إلى أن جائحة كورونا كانت كاشفة لملف حقوق الإنسان والتعامل مع هذا الملف واستخدامه داخل بعض الدول، لافتا إلى أن مصر عانت من كورونا وقدمت 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء رغم الظروف الاقتصادية.