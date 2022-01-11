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ضحايا لقمة العيش.. تفاصيل غرق مركبة عمال بينهم أطفال بالنيل

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سيارة تغرق في النيل

ضحايا لقمة العيش.. تفاصيل غرق مركبة عمال بينهم أطفال بالنيل

دبي - العربية.نت

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كشفت تحريات مباحث الجيزة في مصر، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حادث سقوط سيارة نصف نقل بفرع رشيد في النيل، حيث أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشابا، يعملون في مزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي.

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إلى هذا، أضافت أن السيارة تنقل الضحايا صباحا من محل إقامتهم من إحدى قرى محافظة المنوفية ثم العودة مساء لإعادتهم مرة أخرى.

بينهم أطفال

كما أضافت التحريات، خلال عبور سيارة النقل المعدية للوصول للطريق الآخر بمحافظة المنوفية، سقطت السيارة بالعمال، من بينهم قصر وأطفال في فرع رشيد، وقالت إن عددا من العمال الذين يجيدون السباحة تمكنوا من الوصول للبر الآخر، وغرق 8 أشخاص آخرون، وتم انتشال 4 جثث، وجاري البحث عن باقي الضحايا.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بسقوط سيارة نصف نقل كان يستقلها عمال زراعة في فرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، وانتقل ضباط مباحث القسم بصحبة رجال الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان.

البحث عن مفقودين

فيما شارك عدد من الصيادين في عمليات البحث عن المفقودين، حيث ساهموا بقواربهم في البحث عن ناجين، وزيادة مساحة البحث بالمكان الذي شهد الحادث.

ونجا سائق السيارة من الموت، ويستمع رجال المباحث لأقواله، لكشف ملابسات الحادث وكيفية وقوعه، وعدد العمال الذين كانوا بصحبته.

وتوصلت التحريات أن عددا من الضحايا ما زالوا قصرا، ومن بينهم أطفال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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