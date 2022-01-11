قمة مصرية فلسطينية لبحث إعادة إحياء عملية السلام

عقدت ظهر اليوم الثلاثاء في مدينة شرم الشيخ قمة مصرية فلسطينية لبحث إحياء السلام، فقد استقبل الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث المستجدات، وتم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء علي المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثي بمشاركة الأردن من أجل إعادة إحياء السلام.

إلى هذا، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بأن الرئيس السيسي شدد من جانبه على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دولياً وإقليمياً من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام.

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من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة السيسي ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثي بمشاركة الأردن من أجل إعادة إحياء السلام.