مصدره قبرص.. زلزال قوي يهز عدة محافظات مصرية

هز زلزال قوي فجر اليوم الثلاثاء، عدة محافظات مصرية حيث اهتزت المباني بدرجة كبيرة وشعر به السكان الذين انتابهم الرعب.

وتبين أن زلزالاً بقوة 6,6 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة قبرص وهز الأراضي المصرية، واستمر الزلزال لمدة 20 ثانية فيما لم تتلق السلطات أي بلاغات بوجود إصابات أو خسائر.

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إلى هذا، قال معهد البحوث الفلكية إن الزلزال وقع في تمام الساعة الثالثة و7 دقائق صباح اليوم بتوقيت القاهرة وسجلت محطة رصد الزلازل مصدره في البحر المتوسط قرب قبرص وعلى بعد 415 كيلومترا من محافظة دمياط المصرية.

من جانبه، قال الدكتور جاد القاصي رئيس معهد الفلك، إن هناك غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة لرصد وتسجيل بيانات أي هزة أرضية مؤكدا أن هناك توابع قد يتم تسجيلها بالقرب من مركز الزلزال نفسه ولكنها ستكون ضعيفة.



وأكد أن المعهد لم يتلق أي بيانات تفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو المنشآت، بل تلقى ما يفيد بشعور المواطنين بهزة أرضية قوية.

وكشف أنه لا يوجد مقارنة بين الزلزال الذي وقع اليوم وزلزال العام 1992 رغم أنهما بنفس القوة لكون أن زلزال اليوم يبعد 415 كيلومترا عن أقرب مدينة مصرية وهي دمياط على عكس زلزال 1992 الذي كان مركزه في الأراضي المصرية.