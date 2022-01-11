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مصرع 3 وإنقاذ 14.. سقوط سيارة تقل عمالا في النيل بمصر

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خلال محاولة انتشال الضحايا

مصرع 3 وإنقاذ 14.. سقوط سيارة تقل عمالا في النيل بمصر

ركاب السيارة كانوا في طريق عودتهم من المزرعة التي يعملون بها إلى منازلهم

القاهرة -أشرف عبد الحميد

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شهدت محافظة الجيزة جنوب القاهرة حادثا مأساويا حيث لقى 3 عمال مصرعهم وأنقذت العناية الإلهية 14 آخرين بعد سقوط سيارة تقلهم بنهر النيل.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن ركاب السيارة كانوا في طريق عودتهم من المزرعة التي يعملون بها في الجيزة إلى منازلهم بقرية في المنوفية وسقطت بهم من أعلى معدية القطا بمياة نهر النيل بمنشأة القناطر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع الحادث حيث أعلن أن السيارة سقطت من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر وكانت في اتجاهها للبر الآخر تجاه المنوفية.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم حتى تماثلهم للشفاء، كما كلف مديرية التضامن الإجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر والوقوف بجانبهم.

وتبذل قوات الانقاذ النهري جهودها لاستخراج المواطنين حيث تم استخراخ 14مواطنا ناجيا بحاله جيدة وجاري استكمال أعمال المسح .

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